Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о жалобах жителей регионе из-за неотлаженного механизма тестирования и предоставления бесплатных лекарств.

—Еще накануне введения нового принципа лечения амбулаторных больных я задавал вопрос, как будут увязаны по срокам тестирование, диагностика, назначение препаратов. Как будет обеспечен единый алгоритм в медучреждениях. Но сбои есть, о чем сигнализируют граждане. Кто-то, не дождавшись результатов тестов, вынужден сам приобретать медикаменты. Такая практика, такие ошибки должны быть исключены во всех поликлиниках, — отметил он.