В социальных сетях в последнее время появляются жалобы местных жителей на растение повилика, которого в этом году стало много в Саратове.

Данное растение относится к паразитам, более того, к карантинным сорнякам. Жители Ленинского района в социальных сетях делятся фотографиями вредителя, дабы администрацией были приняты какие-то меры, но пока безуспешно.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» связывалась с управлением Россельхознадзора по Саратовской области и просила прокомментировать ситуацию. Начальник отдела надзора в области карантина растений Юрий Тарбаев заявил, что лично ему никаких жалоб не поступало и в целом не особо хотел что-то комментировать. Он сказал лишь, что обследование Саратовской области на выявление вредителей проходит ежегодно и выполняются все необходимые меры.