Вчера, 20 июля, в паблике «Саратов онлайн» местный житель Артем Аветисян пожаловался на разбитую дорогу на Книжной улице.



— Ранее обращались с жильцами дома в инстанции, но в ответных письмах они переправляли нас друг к другу. Теперь пытаюсь привлечь внимание властей через этот паблик. По этой дороге люди добираются к пяти многоэтажкам, — объяснил парень.

Он наглядно продемонстрировал, что глубина ям составляет 36 сантиметров, более метра в диаметре. С каждый днем ситуация не улучшается.

В комментариях ему посоветовали обратиться в паблик председателя ГД Вячеслава Володина и предложили жителям самим оплатить ремонт дороги.