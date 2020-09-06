На сервисе Яндекс. Район жители Саратова обратили внимание на давнюю проблему — невозможность добраться домой с работы после 22 часов вечера.

Многие жители проводят на работе по 14 часов, а ночью не могут уехать домой: общественный транспорт так поздно не ходит, а на такси приходится отдавать половину заработанных за день денег.

Заказывая такси до 22 часов, автор поста за поездку отдавала от 70 до 100 рублей, но после этого времени скачок цен становится просто огромным. За поездку по тому же маршруту нужно уже отдать от 200 до 400 рублей.

Автор поста приводит интересный пример с подобным «высоким спросом» не на такси. Вечером в продуктовых магазинах тоже наблюдается высокая загруженность, так как люди возвращаются с работы и заходят в магазины купить еду. Почему-то там ценники в повышенный спрос не поднимаются, на кассы приходится ставить дополнительных сотрудников, которым никто не доплачивает по «повышенному» тарифу.