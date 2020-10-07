Сегодня, 7 октября, саратовцы пожаловались на невозможность полноценно ездить по Трофимовскому мосту.

Один из местных жителей написал, что он ехал по улице Панфилова с 8-й Дачной, думал что повернет на мосту и будет дома. Оказалось, что такой маневр запрещен, ехать можно только прямо. То есть нужно следовать еще пять километров до 3-й Дачной и столько же назад.

— Расстояние от Буровой улицы до Волги это 30 километров, то есть, чтобы повернуть на параллельную дорогу с проспекта 50 лет Октября на улицу Шехурдина, нужно проехать треть Саратова. Зачем тогда нужен этот мост? — возмутился мужчина.

Он недоумевает, зачем нужно было ждать открытие путепровода год, если существуют такие сложности.

В администрации Саратова уточнили, что временный знак, который разрешал движение только прямо, поставили на время ремонта. Его уберут сегодня же, можно будет ездить, как раньше.