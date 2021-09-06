Жители Саратова в группах социальных сетей жалуются на опасность, которую создает висящее на проводах дерево на улице Беговой. Как сообщают очевидцы, тополь повалило после недавно прошедшего урагана.

— Такая картина сложилась. Вот уже много дней после урагана тополь висит тут на проводах. Из-за этого нет освещения на участке Беговой от Садовой до Политехнической, но это еще пол беды. Висит прямо над проезжей частью, или на машину упадет, или на голову кому-то, — подписали фотографию местные жители.