Жители Саратова в группах социальных сетей жалуются на опасность, которую создает висящее на проводах дерево на улице Беговой. Как сообщают очевидцы, тополь повалило после недавно прошедшего урагана.

Такая картина сложилась. Вот уже много дней после урагана тополь висит тут на проводах. Из-за этого нет освещения на участке Беговой от Садовой до Политехнической, но это еще пол беды. Висит прямо над проезжей частью, или на машину упадет, или на голову кому-то, — подписали фотографию местные жители.

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