Жители Саратова в группах социальных сетей жалуются на эгоистичных водителей на парковках. Так, сегодня неизвестный автолюбитель перекрыл выезд двум машинам на парковке у «Навигатора» и скрылся, оставив вместо номера перевернутую бумажку.

—Очень сильно злят такие беспечные эгоистичные люди! Ни с одной стороны невозможно эту машину объехать, сигнализации на авто тоже нет. А водитель соседнего авто на мою просьбу о помощи прийти и подвинуть авто, сказал, что ничем помочь не может, — пишет пострадавшая женщина.

Она рассказала, что из-за этого инцидента ей пришлось ехать на такси до Заводского, стоять в пробках на общественном транспорте в Юбилейный, и после девяти вечера вновь на такси ехать к «Навигатору», чтобы забрать машину.

—Если вы перекрываете кого-то, будьте добры проследить, чтобы ваш номер телефона лежал нормально. В следующий раз кто-то менее лояльный просто вызовет эвакуатор, — пишет она.