Жители Саратова жалуются за очередной прорыв трубы на улице Чернышевского в центре города. Об этом они пишут в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане делятся фотографиями и пишут, что такое последнее время случается часто.

— Многострадальная улица Чернышевского! За последнее время то там, то тут происходит прорыв труб. Улица вся в заплатках, — пишут очевидцы.

Так, по словам саратовцев, с периодичностью в неделю происходит появление «родничков» в районе пересечения с улицей Бабушкин ввоз. Вода стекает с дорог во дворы домов.

—А ведь идет реконструкция улицы Бабушкин взвоз и рабочие вынуждены бросать основную работу и строить плотины. Кто будет платить и за воду и за все последствия? — добавили к посту.