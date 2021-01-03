Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о жалобах горожан.

Нарекания вызывает работа общественного транспорта и уборка дворов.

В ходе видеоконференции, на которой обсудили промежуточные итоги первых праздничных дней председатель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко получила поручение о решении вопроса с очисткой территорий с УК. А директор «Транспортное управление» Сергей Бровкин и главы районных администраций обязаны контролировать, как и в каком количестве выходят на маршруты автобусы.