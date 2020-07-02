Сегодня, 2 июля, в ходе заседания организационного комитета «Победы» принято решение о присвоении Саратову звания «Города трудовой доблести». Об этом в своем Instagram рассказал глава города Михаил Исаев.

Позже из федеральных средств массовой информации пришло подтверждение этого сообщения мэра Саратова.

Вместе с нашим городом звание получили города Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.