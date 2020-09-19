Сегодня, 19 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о запуске скоростного трамвая в Саратове.

— Получили поддержку министерства финансов, министерства транспорта Российской Федерации, и надеюсь, что на следующей неделе мы получим поддержку правительства, в рамках которой область должна будет получить 330 миллионов рублей на реализацию первого этапа строительства скоростного трамвая. Эти средства будут направлены на замену контактной сети, а также закупку новых подстанций, что является неотъемлемой частью реализации проекта «Скоростной трамвай». На будущий год будем стараться сделать все для того, чтобы оставшаяся сумма, свыше шести миллиардов рублей, была выделена. Тогда начнутся работы по замене путей, многое другое предстоит сделать для того, чтобы создать все возможности для запуска трамвая, — уточнил Вячеслав Володин.

В его планах — встреча с коллективом Ленинского депо для того, чтобы узнать, как изменились условия труда и зарплаты.

Вячеслав Володин предложил через месяц оценить первые шаги работы и наметить решения, которые позволят сделать поездки на электротранспорте комфортными для жителей.