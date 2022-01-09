Инцидент с участием животного произошёл днем 9 января в Хвалынске Саратовской области.

Как сообщили в областной службе спасения, помощь специалистов потребовалась животному.

По предварительной информации, примерно в 4 часа местные жители позвонили в службу спасения, рассказав, что возле дома № 2 на улице Комсомольской собака запуталась в колючей проволоке и сама вылезти не может.

С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели вызволили пса из неволи. Отмечается, что собака во время происшествия не пострадала.