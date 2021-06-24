Домой Рубрики Новости Саратова Сарай горел ночью в центре Саратова РубрикиНовости Саратова Сарай горел ночью в центре Саратова По Новости Саратова - 24.06.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня ночью в Саратове на улице Чернышевского горел сарай, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Как сообщили в ведомстве, на тушение пожара выезжало два расчета огнеборцев. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Люди, которые работают на земле, должны иметь достойные условия для жизни В Саратовской области 44 медика скончались от коронавируса В группу риска по коронавирусу в Саратовской области попали 30-летние граждане ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Люди, которые работают на земле, должны иметь достойные условия для... Новости Саратова - 24.06.2021 0 Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встречах с жителями Духовницкого района. - Встретился с жителями сел Горяйновка и Софьинка. Как... В Саратовской области 44 медика скончались от коронавируса 24.06.2021 В группу риска по коронавирусу в Саратовской области попали 30-летние граждане 24.06.2021 Еще восемь человек в Саратовской области скончались от коронавируса 24.06.2021 Двое рабочих в Марксе упали с высоты 24.06.2021