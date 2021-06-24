Сегодня ночью в Саратове на улице Чернышевского горел сарай, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как сообщили в ведомстве, на тушение пожара выезжало два расчета огнеборцев. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.