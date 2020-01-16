Главврач поликлиники № 17 Саратова Тимур Савинов прокомментировал Послание Президента Владимира Путина Федеральному собранию.

— Послание можно условно разделить на две большие части — подведение итогов и определение направлений работы по улучшению качества жизни граждан страны.

Послание напрямую связано с реализацией национальных проектов, стартовавших в 2019 году и касается как общества в целом, так и каждого конкретного гражданина. Отдельно хочу отметить множество предложений по социальной поддержки молодых семей, педагогов, врачей.

Мне, как представителю медицинской сферы, наиболее близка эта часть Послания. Конечно, в здравоохранении есть ряд проблем. И для их решения Владимир Путин озвучил конкретные предложения — в частности, он заявил о фиксированных зарплатах всем медработникам, увеличении бюджетных мест в медицинских вузах. Создание благоприятных условий для обучения и социальные гарантии работникам медицинской сферы позволят повысить престиж профессии и ликвидировать проблему дефицита кадров, — говорит Тимур Савинов.