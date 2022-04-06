Саратовский Арбитражный суд объявил машиностроительное предприятие АО «Нефтемаш-САПКОН» банкротом.

Дело о финансовой несостоятельности предприятия инициировал «Сбербанк», которому завод задолжал более 25 млн рублей.

Как проинформировали в министерстве промышленности и энергетики региона, сложная финансово-экономическая ситуация на предприятии возникла из-за корпоративного конфликта между акционерами и ООО «Торговый дом «САПКОН-Нефтемаш».

В ноябре 2019 года «Сбербанк» потребовал через суд признать завод банкротом. Уже в 2020 году суд ввел процедуру наблюдения, а в марте 2022 года иск кредитной организации был удовлетворен.

В настоящее время открыто конкурсное производство до сентября 2022 года.

Предприятие «Нефтемаш» было создано в 1926 году. Оно специализировалось на выпуске различного оборудования, в том числе для топливно-энергетического комплекса, нефтехимии, черной и цветной металлургии, атомной промышленности и ЖКХ.