Для удобства жителей региона в Саратове и области увеличено количество офисов Сбербанка открытых в нерабочую неделю. На 4 апреля получить банковские услуги можно будет в 66 филиалах города и области 5 апреля выходной

В Саратовской области в связи с выплатой пенсии возможно временное увеличение клиентопотока в офисах банка. Сотрудники предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов и рекомендуют клиентам сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка.

Расположение

Саратовское отделение №8622 —

Доп.офис №8622/01 410056, г.Саратов, ул.Чапаева, 19/27 8:30 15:00

Доп.офис №8622/010 410012, г.Саратов, ул.Аткарская, дом 66А 9:00 15:00

Доп.офис №8622/011 410012, г.Саратов, ул.Московская, 152 9:00 16:00

Доп.офис №8622/0111 410001, г.Саратов, ул.Огородная, 36/42 9:00 14:30

Доп.офис №8622/0169 410049, г.Саратов, ул.Пензенская, дом 41 9:00 15:00

Доп.офис №8622/019 410012, г.Саратов, ул.М.Горького, 43 9:00 15:00

Доп.офис №8622/0254 410044, г.Саратов, пр-т Строителей, дом 20 9:00 15:00

Доп.офис №8622/0257 410033, г.Саратов, ул.Гвардейская, 4 8:30 14:30

Доп.офис №8622/0260 410064, г.Саратов, ул.Чемодурова, дом 8А 8:30 14:00

Доп.офис №8622/0267 410041, г.Саратов, пр-т Строителей, дом 21 8:30 15:00

Доп.офис №8622/0268 410052, г.Саратов, ул.Международная, 4 9:00 14:30

Доп.офис №8622/0270 410048, г.Саратов, ул.Тульская, 1 9:00 14:00

Доп.офис №8622/0279 410007, г.Саратов, ул.им.Чехова А.П., 2 8:30 15:00

Доп.офис №8622/0287 410039, г.Саратов, пр-т Энтузиастов, дом 57 8:30 16:00

Доп.офис №8622/0289 410064, г.Саратов, ул.им.Тархова С.Ф., дом 29А 8:30 15:00

Доп.офис №8622/03 410004, г.Саратов, ул.2-я Садовая, дом 23А 9:00 15:00

Доп.офис №8622/0300 410005, г.Саратов, ул.Б.Горная, 245/265 9:00 15:00

Доп.офис №8622/0301 410005, г.Саратов, ул.им.Пугачева Е.И., 169 8:30 15:00

Доп.офис №8622/0302 410010, г.Саратов, ул.Академика Навашина С.Г., 8 8:30 15:00

Доп.офис №8622/0303 410009, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, дом 58 9:00 14:30

Доп.офис №8622/0304 410018, г.Саратов, ул.Усть-Курдюмская, 3 9:00 16:00

Доп.офис №8622/0311 410056, г.Саратов, ул.Рахова, 98/106 9:00 13:00

Доп.офис №8622/0312 410049, г.Саратов, пр-т Энтузиастов, дом 52, пом.1 9:00 14:30

Доп.офис №8622/0313 410065, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, дом 116Б 9:00 14:30

Доп.офис №8622/0315 412800, г.Красноармейск, ул.Ленина, 75 8:30 16:00

Доп.офис №8622/0341 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, дом 12 8:30 15:00

Доп.офис №8622/0342 413121, г.Энгельс, ул.Ломоносова, 21 8:30 15:30

Доп.офис №8622/0343 413119, г.Энгельс-19, квартал 3, дом 9 8:30 13:30

Доп.офис №8622/0344 413100, г.Энгельс, ул.Тельмана, 26 8:30 15:00

Доп.офис №8622/0345 413121, г.Энгельс, ул.Марины Расковой, 12 8:30 14:30

Доп.офис №8622/0348 413100, г.Энгельс, площадь Свободы, 14 9:00 14:00

Доп.офис №8622/0349 413111, г.Энгельс, пр-т Фридриха Энгельса, дом 11 8:30 14:30

Доп.офис №8622/0358 413100, г.Энгельс, ул.Тельмана, 6 9:00 15:00

Доп.офис №8622/0363 413092, г.Маркс, пр-т Ленина, дом 46А 8:30 13:30

Доп.офис №8622/0373 412900, г.Вольск, ул.Пугачева, дом 45 9:00 13:00

Доп.офис №8622/0378 412906, г.Вольск, ул.Ленина, дом 50А, пом.1, 2, 4, 5 8:30 12:30

Доп.офис №8622/0401 412909, г.Вольск, ул.Октябрьская, дом 112А 8:30 15:00

Доп.офис №8622/0402 412780, г.Хвалынск, ул.Советская, 128 8:30 12:30

Доп.офис №8622/0418 412484, г.Калининск, ул.Советская, 2 8:00 17:00

Доп.офис №8622/0438 412860 р.п. Лысые горы ул..Советская, 49 8:00 17:00

Доп.офис №8622/0447 413840, г.Балаково, ул.Трнавская, дом 14 9:00 13:30

Доп.офис №8622/0456 413840, г.Балаково, ул.Ленина, 47 9:00 13:00

Доп.офис №8622/0460 413840, г.Балаково, ул.Ленина, 114 9:00 13:30

Доп.офис №8622/0465 413840, г.Балаково, ул.Комарова, 107 8:30 13:30

Доп.офис №8622/0470 413840, г.Балаково, ул.Трнавская, 46 9:00 13:30

Доп.офис №8622/0482 412600, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, дом 102В 8:00 13:00

Доп.офис №8622/0518 413503, г.Ершов, ул.Интернациональная, дом 21 8:00 12:30

Доп.офис №8622/0553 413720, г.Пугачев, ул.Бубенца, дом 21/5 8:00 16:00

Доп.офис №8622/0563 413720, г.Пугачев, ул.Бубенца, дом 21/5 8:00 13:30

Доп.офис №8622/0586 413950 село Ивантеевка ул. Советская 8 8:00 16:00

Доп.офис №8622/05596 413540 поселок Горный ул. Красопартизанская 9Б 8:00 16:00

Доп.офис №8622/06 410012, г.Саратов, пр-т им. Кирова С.М., дом 6/8, литер А 9:00 14:30

Доп.офис №8622/0607 413750 село Перелюб ул. Чкаловская 22 8:00 22:00

Доп.офис №8622/0621 412309, г.Балашов, ул.Володарского, дом 39 9:00 14:00

Доп.офис №8622/0636 412307, г.Балашов, ул.Строителей, 9 8:30 14:00

Доп.офис №8622/0646 412370, р.п. Самойловка, ул.30 лет Победы,2 8:00 17:00

Доп.офис №8622/0686 412210 г. Аркадак ул. Ленина . 75 8:00 17:00

Доп.офис №8622/0654 412030, г.Ртищево, ул.Советская, дом 3А 8:00 17:00

Доп.офис №8622/07 410054, г.Саратов, ул.Большая Садовая, 94/16 8:30 15:30

Доп.офис №8622/0704 412420, г.Аткарск, ул.Советская, дом 115, пом.57 8:30 14:30

Доп.офис №8622/0713 412170 р.п. Татищво ул. Красноармейская дом 32 8:00 17:00

Доп.офис №8622/0721 412540, г.Петровск, ул.Льва Толстого, 45 8:30 13:30

Доп.офис №8622/0728 413235, г.Красный Кут, пр-т Победы, дом 23А 8:30 12:30

Доп.офис №8622/0771 410040, г.Саратов, проспект имени 50 Лет Октября, 75а 9:00 14:30

Доп.офис №8622/0779 413111, г.Энгельс, ул.Тельмана, 150/1 9:30 14:30

Доп.офис №8622/085 410086, г.Саратов, ул.Буровая, 11 8:30 15:00