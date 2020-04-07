6 апреля 2020 года, Саратов — Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.

С 7 апреля ПАО Сбербанк по Саратову и ¬области восстанавливает работу всех структурных подразделений по стандартному графику в соответствие со стандартным режимом работы офисов кроме 6 структурных подразделений:

Саратов, Миллеровская дом 62,

Саратов, Усть-Курдюмская дом 11,

Саратов, Высокая дом 19А,

Саратов, Набережная Космонавтов дом 4,

Вольск, Комсомольская дом 191,

Балаково, Минская дом 23.

Обслуживание клиентов в офисах Банка будет обеспечено с соблюдением режима социального дистанцирования в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской Области №236-П от 3 апреля 2020 года.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank