B преддверии Дня матери многодетную маму поздравила уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Напомним, ранее мама вместе с 7 детьми (сейчас младшим близняшкам — 8 месяцев, а старшей дочке — 9 лет) проживала в Татищевском районе в нечеловеческих условиях после побега из-за побоев и издевательств мужа.

В прежнем доме не было печки, окна были заклеены целлофаном. О сложной судьбе женщины Загородней рассказали неравнодушные люди. Она подключила всех: диаспору, помощников, волонтеров.

— Помогали все. И продолжают помогать. Так, благодаря диаспоре сейчас семья переехала в другой дом. Отвезли детишкам обещанный конструктор, и, конечно же, сладости, — рассказала правозащитница.

Мама и дети теперь в безопасности. Кроме того, семья передана в списки нуждающихся в Духовное управление мусульман Саратовской области.

Загородняя продолжает помогать семье дальше, решает вопросы с садиками и школой.

— Дом, в который переехала семья, достаточно большой, двухэтажный, но старый. Лестница, которая ведет на 2 этаж, очень крутая. Страшно за малышей, они на второй этаж просто карабкаются. Если кто-то может помочь решить эту проблему, например, переделать лестницу, напишите, пожалуйста в Instagram @tatiana_dobrоб4 в директ. Очень надо!!! — просит Татьяна Николаевна.