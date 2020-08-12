Бывший депутат Саратовской областной думы и саратовской политик Вячеслав Мальцев, скрывающийся сейчас от правосудия во Франции включен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Обновленный список Росфинмониторинга вышел вчера, 11 августа.

Напомним, Вячеслав Мальцев несколько лет назад активно призывал своих сторонников к вооруженному перевороту в России. После того, как путч провалился из-за малочисленности «заговорщиков», Мальцев сбежал из страны и получил политическое убежище во Франции. Сейчас его многие из его последователей находятся под следствием, или уже отбывают сроки в колониях.