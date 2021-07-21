Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут сбежавшую из больницы в Энгельсе Саратовской области Людмилу Запарову. Об этом сообщает на странице отрада в поисковых сетях.

Женщина ушла из больницы позавчера — 19 июля. Ей 47 лет. Рост Людмилы Запаровой 167 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми короткостриженными волосами и серо-голубыми глазами.

Людмила Запарова нуждается в медицинской помощи.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону +7-800-700-54-52, или 112. Координирует розыск инфоорг Екатерина «Амулет» — +7-927-122-18-65.