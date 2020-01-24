Житель Саратова, сбивший в 2015 году сноубордистку, заплатит ей 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В январе 2015 года 25-летний мужчина проник на территорию горнолыжной базы «Вишневая гора» и начал кататься по склону на «ватрушке». В этот момент по с горы скатывалась девушка-снобордистка, которую он сбил. В результате спортсменка получила травмы и долго лечилась в больнице.

Девушка подала на катальщика в суд и просила взыскать с него компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 236 тысяч рублей. Решением районного суда иск был удовлетворен. С мужчины взыскано 70 тысяч рублей компенсации. Пострадавшая с постановлением не согласилась и обжаловала его в областном суде.

Однако там решение утвердили. Гражданское дело затянулось почти на пять лет.