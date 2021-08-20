Сегодня, 20 августа, в Саратове, 46-летний водитель на Lada Granta сбил женщину, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в 8:10 по адресу Астраханская 107. В результате ДТП женщина 33-х лет госпитализирована с травмами.