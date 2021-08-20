Домой Рубрики Новости Саратова Сбитая в ДТП в Саратове женщина попала в больницу РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Сбитая в ДТП в Саратове женщина попала в больницу По Новости Саратова - 20.08.2021 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 20 августа, в Саратове, 46-летний водитель на Lada Granta сбил женщину, сообщает региональное управление ГИБДД. Авария произошла в 8:10 по адресу Астраханская 107. В результате ДТП женщина 33-х лет госпитализирована с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Антиковидные ограничения в Саратовской области продлили до 4 сентября Саратовцев ждет долгожданная прохлада и дожди на выходных Бывшую главу госслужбы и кадров Саратовстата осудили за кражу денег ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Антиковидные ограничения в Саратовской области продлили до 4 сентября Новости Саратова - 20.08.2021 0 В Саратовской области продлили до осени ограничения, связанные с распространением covid-19. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин. Так, ограничения на работу... Саратовцев ждет долгожданная прохлада и дожди на выходных 20.08.2021 Бывшую главу госслужбы и кадров Саратовстата осудили за кражу денег 20.08.2021 Николай Панков встретился с общественными советами Иволгино и поселка «Совхоз Комбайн» 20.08.2021 Программа повышения квалификации в ПИУ РАНХиГС: как успешно организовать деятельность в... 20.08.2021