Вечером 26 апреля в Саратовской областной детской больнице от полученных в ДТП травм скончался 5-летний мальчик.

Как сообщили в Госавтоинспекции Озинского района, 25 апреляв 16.55 в Озинках, у дома № 55 по Пушкинской, 23-летний водитель «ВАЗ-2110» нарушил скоростной режим и не справился с управлением автомобиля.

«ВАЗ» сбил 5-летнего ребенка, переезжавшего дорогу на велосипеде без сопровождения взрослых.

В бессознательном состоянии с травмой головы несовершеннолетнего доставили в хирургическое отделение районной больницы, после чего санавиацией транспортировали в Саратовскую областную детскую больницу.

Несмотря на все усилия врачей, мальчик от полученных травм погиб.

Правоохранительные органы ищут очевидцев смертельного ДТП, унесшего жизнь ребёнка.