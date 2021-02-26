Жительница Ртищева Саратовской области, которая в октябре прошлого года сбила насмерть подростка предстанет перед судом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 26 октября 40-летняя водительница Kia Rio в нетрезвом состоянии на улице Красная в Ртищеве на пешеходном переходе в зоне действия знака «Дети» сбила 16-летнего юношу. Подросток скончался на месте ДТП, а женщина с места происшествия скрылась. Позже ее задержали полицейские.

Во время следствия виновница свою вину не признала. Уголовное дело передано в суд.