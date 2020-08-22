Энгельсским следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, сбившего насмерть четырехлетнюю девочку в селе Скатовка Ровенского района, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Напомним, 20 августа, около 18:15, на улице Молодежная села Скатовка пьяный водитель автомобиля Opel Omega сбил четырехлетнюю девочку, которая скончалась от полученных травм.

Прокуратура по Саратовской области и прокурор Сергей Филипенко лично контролируют расследование данного дела.

Следователи задержали водителя. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возможно, до приговора суда он будет арестован.