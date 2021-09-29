Сбившего насмерть двух пенсионерок в Энгельсе Сократа Ашкалова обязали выплатить два миллиона рублей моральной компенсации.

В 2018 году подсудимый ехал со скоростью 80 километров в час по улице Маяковская на машине своего брата Аристотеля Ашкалова в Энгельсе и сбил двух пенсионерок переходящих дорогу. Одна из них скончалась на месте, вторую увезли в больницу, где она скончалась на следующий день.

Суд признал Сократа Ашкалова виновным и приговорил его к четырем годам заключения. Дети одной из сбитых пенсионерок подали в суд с требованием суммы в пять миллионов рублей моральной компенсации и расходов на погребение — 106 тысяч рублей.

Суд полностью удовлетворил расходы на погребение. Сумму морального ущерба была снижена до двух миллионов рублей.