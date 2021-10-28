Саратовцу, сбившему двух пешеходов, грозит до 15 лет тюрьмы, — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Накануне, 16 сентября, 23-летний мужчина, не имея прав, сел за руль «Volkswagen Polo» и, разъезжая по городу, сбил мужчину и женщину на улице Чернышевского. Пострадавшие скончались до прибытия скорой помощи.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но его личность вскоре установили и задержали.

Предположительно, на момент аварии преступник был пьян.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.