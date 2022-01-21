Фрунзенский суд избрал меру пресечения гражданину по делу о наезде на полицейских в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

По предварительным данным, днем 19 января 44-летний подозреваемый ехал на автомобиле по пешеходной зоне. Двое сотрудников патрульно-постовой службы попытались остановить машину с целью пресечения противоправных действий водителя. В ответ на это мужчина хотел скрыться, совершив наезд на представителя власти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в центральном аппарате СК. Водитель помещен под домашний арест.