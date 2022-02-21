Саратовцы собирают деньги на лечение третьеклассницы от апластической анемии.

В редакцию «Новости Саратова» обратилась семья Зиновьевых. Девочка сейчас находится в больнице Москвы, но для преодоления болезни 10-летней Насте необходимы средства на лечение в Израиле. Их собирают в Instagram родители учащихся гимназии №89.

Мама ребенка рассказала об истории болезни дочери:

— В сентябре 2021 года Настюша, как и все детки, пошла в школу в 3 класс гимназии №89. В первый месяц учёбы стала подниматься не высокая температура, а в октябре Настенька почувствовала сильную головную боль, ребёнка отвезли в больницу с подозрением на менингит. Диагноз не подтвердили. Дальше 4 дня в реанимации. У ребёнка взяли все анализы и отправили в Москву для постановке диагноза. Целый месяц ожидания. Диагноз: апластическая анемия.

Это очень редко заболевание крови. В Саратове мы- единственные. Ребёнок зависим от донорской крови. Каждые 4-5 дней Настеньке делают переливание.

При таком диагнозе делают пересадку костяного мозга от родного братика или сестры, а у нас их нет. В настоящее время Настя находиться в Москве и решается вопрос о дальнейшем лечении в Израиле. Требуется пересадка костного мозга.

Израиль выставил счёт в 220.000 $. Нашей семье это непосильная сумма.

Но спасибо, что есть много неравнодушных людей готовых помочь. Выражаем огромную благодарность жителям нашего города. Всем неравнодушным к нашей ситуации.

Отдельно огромное спасибо директору гимназии 89 Астаховой Т. В. и всему коллективу учителей и родителей.

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