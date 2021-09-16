В городе Сестрорецке состоялся третий этап Летнего Чемпионата Студенческой гребной лиги. В соревнованиях приняли участие 36 команд со всей России.

Сборную Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС представлял экипаж в составе Арсения Голубева, Платона Боговича, Артура Исмаилова, Олега Царёва, Степана Склярова, Никиты Полякова, Максима Мещерякова, Родиона Кулая и рулевой Марии Пушкарёвой во главе с тренером Ариной Митякиной. Гребцы стали единственной командой новичков, дебютировавшей на этом этапе.

В первый день соревнований команда боролась на дистанции 6 000 метров, но, ввиду поломки в лодке прямо перед стартом, гонку пришлось вести в составе шести человек. Сборная Санкт-Петербургского государственного университета, с которой начиналась история Студенческой гребной лиги, оказалась в такой же ситуации, но гребцы ПИУ РАНХиГС показали достойный результат, минимально сократив отставание от опытных соперников.

Во второй день спортсмены соревновались в спринтерской дистанции 250 метров. Сборная Президентской академии по итогам соревнований опередила команды Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

— Для команды это был полезный опыт как в плане гонок, так и в плане организации на всероссийских соревнованиях. Удалось встать на старт с самыми опытными командами Лиги, выявить свои ошибки и поднабраться сил и мотивации для дальнейших стартов. Могу сказать, что команда положительно зарядилась на данных соревнованиях, но впереди ещё много работы, — прокомментировала участие команды на всероссийском этапе Студенческой гребной лиги тренер сборной гребного клуба ПИУ РАНХиГС Арина Митякина.

Участие команды на всероссийском этапе Студенческой гребной лиги

Через месяц гребцов Президентской академии ждёт финал Летнего Чемпионата Студенческой гребной лиги в Санкт-Петербурге, подготовка к которому уже началась.