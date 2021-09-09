На гребной базе в посёлке Затон прошёл Кубок Дивизиона среди студенческих команд Саратова. Соревнования проходили в рамках Первенства Саратовской областной школы олимпийского резерва по гребному спорту. Три саратовских гребных клуба соревновались на дистанции 500 метров в классе судов четвёрка с рулевым в двух матчевых товарищеских встречах.

Команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС одержала победу над командой Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, обогнав соперников более чем на 20 секунд и заняв первое место.

— Для наших ребят данный старт был первым по-настоящему «гребным» опытом на воде. У нас за плечами всего четыре месяца тренировок и обучения в лодках, все ребята пришли в клуб с нуля, поэтому особенно приятно, что у нас получилось выиграть более опытных соперников. Сложностей добавил сильный ветер и волны в день соревнований, но и гребцы, и рулевая справились с погодой без помех и волнения. Дальше нас ждут первые всероссийские соревнования — третий этап Летнего Чемпионата Студенческой гребной лиги, который пройдёт 11 и 12 сентября в Ленинградской области в городе Сестрорецк. Наша главная задача — получить полезный опыт в основном классе лодок восьмёрка с рулевым, и успешно пройти самую длинную дистанцию СГЛ шесть тысяч метров, – отметила Арина Митякина, тренер и менеджер гребного клуба ПИУ РАНХиГС.