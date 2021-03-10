Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС подтвердил участие в новом сезоне Первого дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Национальная студенческая футбольная лига».

Напомним, что сборная ПИУ РАНХиГС успешно вышла на всероссийский студенческий уровень в 2020 году, получив серебро по итогам финального турнира Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу в Казани. Кроме того, команда заняла втрое место на областной Универсиаде вузов в рамках соревнований по футболу и мини-футболу, а также выиграла Всероссийскую студенческую Спартакиаду РАНХиГС.

— По итогам финального турнира Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу мы получили право на участие в новом сезоне Первого дивизиона, чему очень рады! Наша команда стремится к участию в этом Чемпионате уже пять лет, поэтому с нетерпением ожидает предстоящих соревнований, – отметил директор Центра студенческого спорта Поволжского института управления РАНХиГС Ришат Мажитов.

Первые игры состоятся в апреле 2021 года на базе спортивного комплекса «Арена-Крым» в Евпатории в Крыму.