13-15 марта в Балаково состоялись соревнования в рамках Кубка Саратовской области по волейболу среди женских команд. В соревнования приняли участие более 30 спортсменок-волейболисток. Команда Поволжского института управления РАНХиГС в ходе всего турнира навязывала соперницам упорную борьбу и, обыграв всех

противников, набрала максимальное количество очков и завоевала первое место.

Студент ПИУ РАНХиГС Алёна Егорова поделилась впечатлениями:

— На эти соревнования мы ехали с боевым настроем! В прошлом году мы заняли 4 место, поэтому, конечно же, хотели повысить свой результат. Соперницы все были достойные, но самая запоминающаяся игра была с командой «Дрозд» (Балаково): в начале игры мы уступали сопернику 0:2, однако смогли собраться и выиграть со счетом 3:2! В итоге мы очень довольны своим результатом!

— Соперники были достойные, бывало и так что команды шли на равных по суммам очков, но наши девчонки упорно выигрывали команду за командой, — прокомментировала тренер сборной ПИУ РАНХиГС Елена Антонова. — Спасибо большое за поддержку Институту и всем болельщикам студенческого волейбола. Постараемся и дальше радовать вас громкими победами.