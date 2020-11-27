С 24 по 26 ноября в Новороссийске проходил финальный турнир Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу сезона 2019-2020 годов. Саратовскую область на соревнованиях представляла футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Футболисты из Саратова сразились с противниками из Московского педагогического государственного университета, Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, а также Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. На протяжении всего турнира сборная Поволжского института управления РАНХиГС демонстрировала высокий уровень подготовки, радуя своих болельщиков результатами матчей.

В игре с соперниками из Московского педагогического государственного университета ребята из Саратова выиграли со счетом 3:1, а в матче против футболистов из Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов одержали победу со счётом 5:4. Игра с противниками из Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма закончилась для команды ПИУ РАНХиГС со счётом 0:3.

— Организация турнира была отличной, а место проведения и погода идеально подошли для соревновательных дней. Каждая игра была сложной, но наши футболисты неустанно демонстрировали сильные морально-волевые качества. Приятно было побеждать в матчах с командами вузов высокого уровня. Выражаю большую благодарность своей команде за самоотдачу и любовь к собственному делу. Турнир навсегда останется в памяти игроков и болельщиков! — рассказал о ходе соревнований инструктор-методист Центра студенческого спорта Поволжского института управления РАНХиГС Глеб Крючков.

По итогам финального турнира команда Поволжского института управления РАНХиГС заняла почётное второе место. Кроме того, нападающий сборной Альберт Погосян признан лучшим бомбардиром. Это повторный успех футболиста: в полуфинале он стал самым результативным нападающим.

— С раннего детства я наблюдал за другими футболистами. Отец каждый день приводил меня на тренировки, за что я ему благодарен, ведь отныне футбол является частью моей жизни. С тех самых времён внутри меня росло огромное желание добиться успеха в спортивной карьере. Нужно любить то, чем занимаешься, активно работать, всегда идти вперёд, ведь без усердия ничего не получится. Каждый раз после турнира я говорю себе: «Нужно добиваться больших высот». Однако самое главное – это не только вера в себя, но и поддержка семьи и близких! — поделился Альберт Погосян.