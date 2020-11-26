С 24 по 26 ноября в Новороссийске проходит финальный турнир Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу сезона 2019-2020 годы.

Саратовскую область на соревнованиях представляет футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Первую игру четвертьфинала ребята из Саратова сыграли с командой Московского педагогического государственного университета, а полуфинальный матч был проведен с командой Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

В первый день турнира команда футболистов ПИУ РАНХиГС демонстрировала итоги длительных и упорных тренировок. Результатом стал первый гол полузащитника Артёма Дьяконова в ворота соперников. Во втором тайме нападающий сборной Альберт Погосян, признанный лучшим бомбардиром полуфинальных игр турнира, забил второй гол в ближний правый угол. С голевой передачи капитана команды и лучшего полузащитника полуфинала Всероссийских соревнований Николая Макарова финальный третий гол матча также забил Альберт.

На второй день соревнований сборная Поволжского института управления РАНХиГС настроилась на повторный успех. Во втором тайме первый гол забил нападающий сборной ПИУ РАНХиГС Альберт Погосян. На последних минутах команда противников выполнила угловой удар и сравняла счет, но вскоре в дополнительное время началась серия пенальти. Удачно забили гол соперникам капитан команды Николай Макаров, нападающий Альберт Погосян, полузащитник Артём Дьяконов и вратарь Никита Кулик, завершив полуфинальный матч со счетом 5:4 в пользу ПИУ РАНХиГС.

Тренер команды Поволжского института управления РАНХиГС Александр Тарасов прокомментировал ход турнира: «Главное отличительное качество нашей команды – это колоссальная вера в победу и желание побеждать в каждой игре.

За прошедшие два игровых дня ребята настраивались только на победу и отдавали все силы для достижения цели. И этот настрой передавался во взаимодействии игроков на поле.

На сегодняшний день наш боевой настрой как никогда силен. Мы чувствуем поддержку болельщиков и вместе обязательно привезем домой победу!».

Отметим, что 26 ноября в 17:30 по саратовскому времени, или в 16:30 по московскому времени команда Поволжского института управления РАНХиГС поборется за золото с противниками из Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Матч финального этапа Общероссийского дивизиона можно посмотреть в прямом эфире на НСФЛ TV.

Соревнования проводятся при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.