В Астрахани состоялся первый тур группы «Б» Высшего дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу «Национальная студенческая футбольная лига».

Участие в соревнованиях приняла футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

В игре с соперниками из Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва сборная Института одержала победу со счётом 4:2, а также в матче против футболистов из Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова выиграла со счётом 2:0. Крайний матч тоже оказался успешным для команды ПИУ РАНХиГС, поскольку игра с противниками из Северо-Кавказского федерального университета завершилась со счётом 4:0.

— Обыграть соперников нам удалось благодаря самоотдаче, грамотным действиям в обороне и волевым усилиям. Забитые голы были не простым стечением обстоятельств, а представляли собой удачно разыгранные комбинации. В этом туре нашим футболистам удалось в лучшем виде продемонстрировать уровень своей подготовки, чем я очень доволен, – отметил тренер сборной Поволжского института управления РАНХиГС Александр Тарасов.

Соревнования Высшего дивизиона НСФЛ проводятся при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации, а также при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского студенческого спортивного союза.