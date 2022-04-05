В Санкт-Петербурге прошёл финал Зимнего Чемпионата Студенческой гребной лиги на гребных тренажёрах. В нём приняли участие 42 мужских и 38 женских команд из высших учебных заведений со всей России.

Саратовскую область представила сборная Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, которая является обладателем Кубка Дивизиона среди студенческих команд Саратова.

Женская команда выиграла свой финал в командной гонке 1000 метров, а также показала лучшее время в эстафете 4х250 метров среди участников от дивизиона «Саратов». В общекомандном зачёте по всей России сборная заняла седьмое место.

Мужская команда в заезде на 1000 метров стала пятой в своём финале, снова установив рекордное время.

«Все ребята обновили свои личные и рекорды клуба на всех дистанциях соревнований в упорной борьбе с сильнейшими спортсменами страны. Девушки отыгрались за прошлые этапы на командной эстафете и с очень достойной скоростью прошли олимпийскую дистанцию. Особо отмечу дебютантов сезона в лице наших парней, которые очень выросли в своей технике и за счёт этого с мощной мотивацией скинули десятки секунд на гонках против более опытных соперников», – прокомментировала итоги финального этапа Зимнего Чемпионата тренер сборной ПИУ РАНХиГС Арина Митякина.