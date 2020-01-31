Сегодня сборная Саратовской области, состоящая из юношей 2004-2005 годов рождения провела свой заключительный матч на отборочных соревнованиях 10-й летней спартакиады учащихся России 2020 года. Сообщает пресс-служба гандбольного клуба «СГАУ-Саратов».

За две путёвки в финальный этап в Тольятти, боролись шесть команд: Самарская область, Саратовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область.

В последнем своём матче наша команда уверенно переиграла сборную Нижегородской области со счётом 42:14 и вышла в финал соревнований и заняла второе место в ПФО.

Результаты игр сборной Саратовской области:

Самарская область — Саратовская область 35:24

Саратовская область — Оренбургская область 50:3

Республика Башкортостан – Саратовская область 21:26

Саратовская область – Республика Татарстан 46:7

Саратовская область — Нижегородская область 42:14

Финал спартакиады пройдёт с 18 по 28 июля в Таганроге Ростовской области.