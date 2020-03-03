В кинотеатре «Синема 5» прошёл предпремьерный показ фильма «Счастье в конверте».

Самыми первыми в нашем городе узнали секрет истинного счастья журналисты, почётные гости, фотографы. Сбор проходил у входа в кинозал. За полтора часа до показа фильма гостей встретил ведущий Олег Сафронов с развлекательной программой. В предпремьерном шоу приняли участие: танцевальный коллектив «Art-Mix», певица Аня Маслова, ставшая финалистка шоу «Лучше всех с Максимом Галкиным», музыкальная группа «8 Бит» с солистом Дмитрием Морозовым.

После шоу-программы гости отправились в кинозал, где их встретил продюсерский состав фильма — Александр Хачко, Сергей Берлов и автор сценария Евгений Бедарев. Команда выехала в путь на автобусе из Владивостока по всей России с предпремьерным показом. Саратов стал 17 городом.

Фильм объединяет в себе три новеллы. Три разные истории, у которых смысл очень простой, но сложный для осуществления в жизнь. Каждый должен иметь мечту. Выводы послевкусия — идти к цели нужно невзирая ни на что. Если не получается идти, то надо лечь в сторону мечты. Как сделал герой из первой новеллы. Если в порыве злости обидел родного, не пожалей, как героиня из второго рассказа. Если же не веришь в Деда Мороза, то сам создай мечту и чудо, как дедушка мальчишки из третьей истории.

— Фильм «Счастье в конверте» — наш первый проект. Он изменил многое в нашей жизни. Научил не сдаваться. Многие перед премьерой говорили, что на такой фильм не пойдут, такое не востребовано. Ведь есть стереотипы. Наша команда считает, что формат – явление искусства. То, что предлагают людям смотреть, то они и смотрят. Зритель привык к экшену. Кинематографический аттракцион достигает в фильме уже ста процентов. Компания «Интеграция» создавалась надолго и всерьёз. Цель – выходить на международный рынок. Российская культура кино может многое произвести и внести в мировое искусство. Природа нашей страны, разнообразная архитектура – огромные площадки, где можно снимать кино. Мы сознательно не брали медийных личностей в проект. Нам нужны чистые персонажи без прошлой истории, — говорит продюсер и монтажер фильма «Счастье в конверте» Александром Хачко.

Этот фильм отличает от всех остальных одним основным фактором. В мелодраме нет известных актёров. По словам режиссёра, медийные личности уже несут за собой послевкусие предыдущих ролей. Чтобы избежать печати прошлого в памяти, актёрами фильма стали малоизвестные личности. Режиссер Светлана Суханова хотела создать фильм, где не стреляют, не убивают, а просто показывают историю, рассказывают о счастье. В конверте.