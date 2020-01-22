Проекты школ и детских садов, которые в прошлом году были построены в Саратовской области, могут быть реализованы и в других регионах России. Об этом сообщает пресс-службы регионального минстроя.

Министерство строительства РФ включило в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. В перечень вошли одиннадцать детских садов в Саратове, Энгельсе, Балакове, в поселке Дергачи, в селе Елшанка Воскресенского района, селах Шумейка и Красноармейское Энгельсского района, одна школа-детский сад в селе Урусово Ртищевского района.

Все проекты объектов полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к использованию по всей стране.