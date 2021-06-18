В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС 18 июня начинается приём документов.

Профессиональное образование в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС – это возможность получить диплом ведущего вуза, овладеть актуальной специальностью и построить успешную карьеру. Выпускники Института востребованы во всех сферах деятельности. Наличие бюджетных мест и комфортабельные студенческие общежития делают образование в Президентской академии более предпочтительным, а государственные академические и именные стипендии поддерживают успешных студентов!

Помимо знаний и диплома, помогающего найти желанную работу, учёба в Президентской академии даёт множество других, очень важных для будущей жизни умений, навыков и возможностей:

– Общение с лучшими преподавателями и экспертами, уникальная возможность для практики и профессиональных стажировок;

– Обучение проектному мышлению –– безусловному преимуществу современного менеджера;

– Участие в профессиональных конкурсах регионального, российского и международного уровня;

– Погружение в среду единомышленников, для развития коммуникативных навыков и умения работы в команде;

– Вовлечение в творческую деятельность, которая поддерживает креативность и умение находить нестандартные решения;

– Доступны международные стажировки в ведущих зарубежных вузах.

Подробнее ознакомиться с направлениями подготовки и специальностями можно на официальном сайте Института в разделе «Поступающим (Приёмная комиссия)».

Уже определились с выбором направления? Приходите в приёмную комиссию по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с улицы Аткарская) и не забудьте взять с собой:

– паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство);

– документ об образовании государственного образца (с приложением);

– 4 фотографии (3х4, на матовой бумаге с правым уголком).

Остались вопросы? Звоните по телефонам горячей линии: 8-800-234-84-64 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ), (8452) 65-37-30.

Будьте в курсе новостей Приёмной кампании 2021, подписывайтесь на официальную группу для поступающих «Абитуриенты РАНХиГС | Саратов» ВКонтакте, а также вступайте в официальную группу Института ВКонтакте: «Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина».