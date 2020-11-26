Суд приговорил 35-летнего саратовца, ранее судимого за особое тяжкое преступление, к пожизненному заключению. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Мужчину признали виновным в убийстве с разбоем, разбое и угоне.

В октябре 2019 года его взял 44-летний саратовец рабочим для строительства дома на Абрикосовой улице. Он узнал, где там лежат ценные вещи и вырученные деньги от продажи дома и решил забрать их себе.

Вечером 10 ноября 2019 года, когда хозяин жилища ушел, он зашел во двор, разбил топором стекло «Нивы». Завести машину при помощи соединения проводов у него не получилось. Тогда он пошел к дому, разбил этим же орудием стекло и стал искать деньги. Около часу ночи вернулся хозяин имущества, его встретили ударами ножом в шею, грудь, живот и кулаками по голове. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Злоумышленник забрал телефон убитого, инструменты на сумму свыше 11 тысяч рублей и ушел.

Ночью этого же дня он украл ГАЗель у своего знакомого и успел врезаться в другую машину на 3-м Овсяном проезде, после чего покинул место аварии.

Напомним, что в этом году он уже седьмой человек, который получает пожизненное заключение. К этой же мере приговорили наркобаронов за убийство Михаила Гадеева, мужчине, который сжег своих родителей и жену, убийце девятилетней Елизаветы Киселевой — Михаила Туватина, главарю банды киллеров Алексею Клусову, за убийство пары и правоохранителей.

А также мужчине, который изнасиловал врача в поселке Завокзальный.