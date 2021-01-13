Министр образования Саратовской области Ирина Седова призвала учителей вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Об этом она написала в своих социальных сетях.

— В период пандемии к работникам образования повышенное внимание в части добровольной вакцинации, так как вы имеете широкий круг контактов, большинство из которых — с детьми и малышами. Именно поэтому вам в числе первых предоставлена возможность вакцинации. Очный формат обучения в приоритете для всей страны, а профилактика — это важная мера для защиты собственного здоровья и здоровья окружающих. Но, повторюсь, вакцинация проводится исключительно на добровольной основе.

Для того чтобы пройти вакцинацию, вам следует обратиться в поликлинику по месту жительства и в сведениях обязательно сообщить, что вы сотрудник образовательной организации. При отсутствии противопоказаний вам будет бесплатно сделана прививка, — пишет Седова.