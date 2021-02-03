Сегодня, 3 февраля, с 16:00 до 17:00 состоится прямая линия с начальником Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексеем Зелепукиным. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Свои вопросы можно задать по телефону: (8452) 99-33-00.

В прямой линии примут участие руководители профильных отделов управления и районных подразделений по вопросам миграции, представитель региональной общественной организации «Таджикского национального культурного центра «Иттифак» Дустмурод Кандаков.