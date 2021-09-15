Сегодня определятся первые 500 победителей лотереи, которая проводилась среди вакцинированных от коронавируса граждан.

На сайте бонусзаздоровье.рф появятся имена первых победителей розыгрыша на 100 тысяч рублей.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, а пользователям мобильного приложения придет push-уведомление.

Деньги поступят победителям на карту «Мир» автоматически, ее надо привязать к кабинету. Выплаты производятся в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Следующие 500 победителей будут определены 14 октября.