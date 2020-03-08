Из-за аварий на городских коммуникациях сегодня, 8 марта, часть Ленинского района и несколько центральных улиц будут без холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ориентировочно до 18:00 будут снижены параметры холодного водоснабжения жителям: проспекта Строителей дома с 30 по 42/2, улица Производственная, 7. Также квартал улиц Степана Разина, Астраханской, Кутякова и Большой Горной.