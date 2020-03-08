Из-за аварий на городских коммуникациях сегодня, 8 марта, часть Ленинского района и несколько центральных улиц будут без холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Ориентировочно до 18:00 будут снижены параметры холодного водоснабжения жителям: проспекта Строителей дома с 30 по 42/2, улица Производственная, 7. Также квартал улиц Степана Разина, Астраханской, Кутякова и Большой Горной.
А зачем нам вода вообще?Тем более 31 декабря,8 марта?!!! Да ,впереди майские праздники ,воду тоже отключить,нам ни к чему! Не ждем гостей,готовить ,есть,пить не надо!Дети маленькие ,это тоже ерунда! Как вы достали с этими отключением воды каждый месяц без предупреждений!На праздники ,выходные….Авария на аварии!Может пора уже решать эту проблему:глобальные отключения воды у жителей города?!!!