Житель города Скопино Рязанской области Виктор Мохов, более известный, как «Скопинский маньяк», освобождается сегодня из колонии ИК-4 в Пугачеве Саратовской области. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова» с места событий.

Обычно освобождаемых из мест лишения свободы выпускают в первой половине дня. Понимая, что выход на свободу Виктора Мохова может вызвать интерес журналистов, администрация колонии с утра перекрыла дорогу к лагерю. При этом, судя по фото к блокировке были привлечены сотрудники местной пожарной части.

Возле ворот КПП был выставлен еще один заслон. Вооруженный сотрудники ФСИН честно признался журналистам, а встречать «Скопинского маньяка» приехали только они, сказал, что это сделано, чтобы не дать пересечься Мохову и сотрудникам СМИ.

Жители Пугачев в приватных разговорах с корреспондентом «Новостей Саратова» рассказали, что иногда, в случаях, когда есть вероятность нападения на освобожденного преступника у дверей лагеря, сотрудники ФСИН на своих автомобилях отвозят их до автостанции и сажают на автобус. Люди резко негативно относятся к освобождению такого рода злоумышленников, даже не взирая на то, что те отсидели полный срок.

Напомним, Виктор Мохов известен тем, в 2000 году похитил двух девушек, заточил их в специально подготовленный бункер под своим гаражом и держал их в нем более трех лет, периодически насилуя и истязая их. В 2004 году «Скопинский маньяк» был осужден на 17 лет колонии. Свой срок он отсидел «от звонка на звонка».

Фото и видео «КП-Саратов»