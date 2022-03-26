В эти выходные, в субботу 26 марта и в воскресенье 27 марта, в Саратове будет организована большая торговля дефицитным сахаром.

Так, на Театральной площади с утра откроются сразу 7 точек продажи сахара, — об этом проинформировало областное министерство сельского хозяйства.

«Сахарная» ярмарка организована в связи с ажиотажным спросом на этот продукт.

Ожидается, что за уик-энд в ходе уличной торговли на площади будет продано не менее 50 тонн сахара.

Кроме данного товара, ставшего в последнее время дефицитным, горожане смогут купить на ярмарке и другие продукты питания: мясо, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыбу, домашнюю птицу, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасу и мясные полуфабрикаты, мед и прочее.

Ярмарки выходного дня откроются традиционно и на рынке в поселке Юбилейном, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская и в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61).

Приобрести необходимое можно уже с 8 часов утра, как сегодня, так и завтра.