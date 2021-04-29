Сегодня, 29 апреля, по техническим причинам не будет работать сайт администрации Саратова. Об этом сообщили в мэрии.

— Интернет-ресурс может быть временно недоступен по техническим причинам, ведутся работы на сервере,— отмечается в сообщении.