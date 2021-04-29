Домой Рубрики Новости Саратова Сегодня не будет работать сайт мэрии Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Сегодня не будет работать сайт мэрии Саратова По Новости Саратова - 29.04.2021 32 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 29 апреля, по техническим причинам не будет работать сайт администрации Саратова. Об этом сообщили в мэрии. — Интернет-ресурс может быть временно недоступен по техническим причинам, ведутся работы на сервере,— отмечается в сообщении. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вячеслав Володин рассказал о выделении средств в марксовские учреждения соцсферы Полиция задержала двух фальшивомонетчиков в Саратовской области На сайте в администрации Саратова появилась интерактивная карта ремонта дорог ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сегодня не будет работать сайт мэрии Саратова Новости Саратова - 29.04.2021 0 Сегодня, 29 апреля, по техническим причинам не будет работать сайт администрации Саратова. Об этом сообщили в мэрии. - Интернет-ресурс может быть временно недоступен по техническим... Вячеслав Володин рассказал о выделении средств в марксовские учреждения соцсферы 29.04.2021 Полиция задержала двух фальшивомонетчиков в Саратовской области 29.04.2021 На сайте в администрации Саратова появилась интерактивная карта ремонта дорог 29.04.2021 Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с Shkoda 29.04.2021