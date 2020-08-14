Сегодня, 14 августа, в Саратовской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В регионе будет облачно с прояснениями. По отдельным районам прольются дожди.

Утром ожидается сильный туман в 500-1000 метров. Вместе с наступлением грозы усилится ветер порывами от 13 до 18 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.

К ночи похолодает до 15 градусов. Атмосферные явлении сохранятся, ветер при грозе не стихнет.

В областном центре днем будет тепло, но не теплее, чем вчера. Воздух прогреется только до 20 градусов тепла. День ожидается без осадков. Но возможно усиление ветра до 13 метров в секунду.